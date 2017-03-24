شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

الخرطوم في 24-3-2017 (سونا) -
خاطب السيد عبد اللطيف فضيلي معتمد أمبدة رئيس المؤتمر الوطني بالمحلية اليوم بمنطقة السلام الجديدة فعاليات المؤتمر التنشيطي للمؤتمر الوطني تحت... اقرأ المزيد
نيروبي 24-3-2017 (موفد سونا) - تبدأ غداً بالعاصمة الكينية نيروبي أعمال قمة الإيقاد الخاصة باللاجئين الصوماليين، بمشاركة... اقرأ المزيد
الخرطوم 24-3- 2017(سونا) -استقبل الدكتور جابر إدريس عويشة رئيس المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم الشيخ / خالد الصقير مساعد الأمين العام لمنظمة المنتدى الإسلامي... اقرأ المزيد
نيروبي 24-3-2017 (موفد سونا) - وصل نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن مساء اليوم إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في قمة الإيقاد حول اللاجئين الصوماليين.
ويضم وفد... اقرأ المزيد
مدني 24-3-2017 (سونا) - قطع الدكتور محمد طاهر ايلا والي ولاية الجزيرة أن مشاركة ولاية الجزيرة في فعاليات سنار عاصمة للثقافة الإسلامية 2017م جاءت لما تمثله الولاية من بوتقة تمثل... اقرأ المزيد
الخرطوم24- 3- 2017(سونا) -
أكدت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب دعمها ومساندتها لبرنامج ملتقى الطلاب المتفوقين والذي ظلت ترعاه وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي... اقرأ المزيد