  • FR
  • EN
الأخبار
والي سنار يلتقي الإدارة الأهلية
المعهد الافريقي للديمقراطية والتنمية يحتفل باليوم العالمي للتعاونيات
وزارة الشئون الدينية يؤكد ضرورة قيام مراكز للأبحاث و الفتاوي
الدفاع المدني يشيد بالإجراءات الاحترازية للجزيرة لمجابهة الخريف
الشمالية تشيد بالمنظمات والجهات الخيرية وتوفيرها للأضاحي لمراكز الإيواء بالولاية
سياسية

لجنة أمن اقليم النيل الأزرق تقف على الأوضاع الأمنية بالإقليم

ثقافية

ترتيبات لإستئناف الدراسة الجامعية بالولايات غير المتضررة بالحرب

السياسة

القنصلية السودانية تشارك اللاجئين احتفالاتهم بعيد الاضحي بمدينة ادرى الحدودية
  • 05/07/2023 09:45:17
والي النيل الأبيض يزور مركز تدريب الفرقة (١٨) مشاة بالوساع
  • 04/07/2023 19:05:01
وزير الخارجية يتلقى برقية تهنئة بالعيد من نظيره التونسي
  • 03/07/2023 21:17:27
انتخاب السودان رئيساً لمجلس منظمة التنمية الصناعية الأممية
  • 03/07/2023 21:02:02
القنصلية السودانية تشارك اللاجئين احتفالاتهم بعيد الاضحي بمدينة ادرى الحدودية
  • 05/07/2023 09:45:17
والي النيل الأبيض يزور مركز تدريب الفرقة (١٨) مشاة بالوساع
  • 04/07/2023 19:05:01
وزير الخارجية يتلقى برقية تهنئة بالعيد من نظيره التونسي
  • 03/07/2023 21:17:27
انتخاب السودان رئيساً لمجلس منظمة التنمية الصناعية الأممية
  • 03/07/2023 21:02:02
القنصلية السودانية تشارك اللاجئين احتفالاتهم بعيد الاضحي بمدينة ادرى الحدودية
  • 05/07/2023 09:45:17
والي النيل الأبيض يزور مركز تدريب الفرقة (١٨) مشاة بالوساع
  • 04/07/2023 19:05:01
وزير الخارجية يتلقى برقية تهنئة بالعيد من نظيره التونسي
  • 03/07/2023 21:17:27
انتخاب السودان رئيساً لمجلس منظمة التنمية الصناعية الأممية
  • 03/07/2023 21:02:02
القنصلية السودانية تشارك اللاجئين احتفالاتهم بعيد الاضحي بمدينة ادرى الحدودية
  • 05/07/2023 09:45:17
والي النيل الأبيض يزور مركز تدريب الفرقة (١٨) مشاة بالوساع
  • 04/07/2023 19:05:01
وزير الخارجية يتلقى برقية تهنئة بالعيد من نظيره التونسي
  • 03/07/2023 21:17:27
انتخاب السودان رئيساً لمجلس منظمة التنمية الصناعية الأممية
  • 03/07/2023 21:02:02

بدء صرف فروقات الحجاج بالريال

  • 02/07/2023 12:15:15

مكة المكرمة، في ٢ يوليو ٢٠٢٣م ( موفد سونا)  اعلن الاستاذ احمد سرالختم الخضر الامين العام للمجلس الاعلى للحج والعمرة ان مكتب شؤون حجاج السودان...

القنصلية السودانية تشارك اللاجئين احتفالاتهم بعيد الاضحي بمدينة ادرى الحدودية
  • 05/07/2023 09:45:17
والي النيل الأبيض يزور مركز تدريب الفرقة (١٨) مشاة بالوساع
  • 04/07/2023 19:05:01
وزير الخارجية يتلقى برقية تهنئة بالعيد من نظيره التونسي
  • 03/07/2023 21:17:27
انتخاب السودان رئيساً لمجلس منظمة التنمية الصناعية الأممية
  • 03/07/2023 21:02:02
المزيد من الأخبار

فيديو
غذاء وإيواء وعلاج من مركز الملك سلمان للمتأثرين بالحرب
  • 20/05/2023
قافلة إسناد للقوات المسلحة من أهالي حي العرب محلية كسلا
  • 20/05/2023
محلية جنوب الجزيرة تسيّر قافلة دعم للقوات المسلحة
  • 19/05/2023
شرق الجزيرة تسيير قافلة لدعم القوات المسلحة
  • 19/05/2023
المزيد من الفيديوهات

الاقتصادية

انطلاقة نفرة الآفات بالجزيرة

  • 05/07/2023 15:17:08

مدني 7/5 (سونا) أعلنت الدكتورة عرفة محمود المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية الجزيرة المكلف عن إنطلاقة نفرة محاربة...

انطلاقة نفرة الآفات بالجزيرة
  • 05/07/2023 15:17:08
وزير المالية والإقتصاد رئيساً للجنة العليا للإستنفار بالجزيرة
  • 05/07/2023 12:27:54
مشروع بناء المرونةبكسلا يدشن توزيع البذور المحسنة لصغار المزارعين
  • 03/07/2023 14:24:41
المعهد الافريقي للديمقراطية والتنمية يحتفل باليوم العالمي للتعاونيات
  • 02/07/2023 19:47:43
انطلاقة نفرة الآفات بالجزيرة
  • 05/07/2023 15:17:08
وزير المالية والإقتصاد رئيساً للجنة العليا للإستنفار بالجزيرة
  • 05/07/2023 12:27:54
مشروع بناء المرونةبكسلا يدشن توزيع البذور المحسنة لصغار المزارعين
  • 03/07/2023 14:24:41
المعهد الافريقي للديمقراطية والتنمية يحتفل باليوم العالمي للتعاونيات
  • 02/07/2023 19:47:43
انطلاقة نفرة الآفات بالجزيرة
  • 05/07/2023 15:17:08
وزير المالية والإقتصاد رئيساً للجنة العليا للإستنفار بالجزيرة
  • 05/07/2023 12:27:54
مشروع بناء المرونةبكسلا يدشن توزيع البذور المحسنة لصغار المزارعين
  • 03/07/2023 14:24:41
المعهد الافريقي للديمقراطية والتنمية يحتفل باليوم العالمي للتعاونيات
  • 02/07/2023 19:47:43
انطلاقة نفرة الآفات بالجزيرة
  • 05/07/2023 15:17:08
وزير المالية والإقتصاد رئيساً للجنة العليا للإستنفار بالجزيرة
  • 05/07/2023 12:27:54
مشروع بناء المرونةبكسلا يدشن توزيع البذور المحسنة لصغار المزارعين
  • 03/07/2023 14:24:41
المعهد الافريقي للديمقراطية والتنمية يحتفل باليوم العالمي للتعاونيات
  • 02/07/2023 19:47:43
انطلاقة نفرة الآفات بالجزيرة
  • 05/07/2023 15:17:08
وزير المالية والإقتصاد رئيساً للجنة العليا للإستنفار بالجزيرة
  • 05/07/2023 12:27:54
مشروع بناء المرونةبكسلا يدشن توزيع البذور المحسنة لصغار المزارعين
  • 03/07/2023 14:24:41
المعهد الافريقي للديمقراطية والتنمية يحتفل باليوم العالمي للتعاونيات
  • 02/07/2023 19:47:43
المزيد من الأخبار

المعرض

مجتمع

وصول الفوج البحري والجوي  الاول من الحجاج السودانيين الى بورتسودان

  • 05/07/2023 15:46:43

والي النيل الابيض يوجه بتسهيل إجراءات دخول الادوية للولاية

  • 05/07/2023 12:57:01

تردد 4.500 مريضاً على خدمات التأمين الصحي بالجزيرة في العيد

  • 05/07/2023 12:37:41

والي الشمالية يقف على الاستعدادات الجارية لفتح معسكرات التدريب المفتوحة

  • 04/07/2023 19:54:54
المزيد من الأخبار

منشورات الفيسبوك

ملفات خاصة

سياسات بنك السودان المركزي للعام 2023

ثقافة وفنون
ترتيبات لإستئناف الدراسة الجامعية بالولايات غير المتضررة بالحرب
  • 04/07/2023 11:12:19
مجلس أساتذة جامعة الجزيرة يجيز نتائج الدراسات العليا
  • 18/06/2023 14:03:50
الشؤون الدينية بالدمازين يسير قافلة دعوية لود الماحي
  • 10/06/2023 23:12:49
مبادرة ائتلاف الخير مع جامعة دنقلا تستعرض ترتيبات تدشين عملها
  • 28/05/2023 23:06:18
كسلا: ورشة تدريبية لحصر وتسجيل الاطفال القادمين من الخرطوم
  • 15/05/2023 17:35:15
ترتيبات لإستئناف الدراسة الجامعية بالولايات غير المتضررة بالحرب
  • 04/07/2023 11:12:19
مجلس أساتذة جامعة الجزيرة يجيز نتائج الدراسات العليا
  • 18/06/2023 14:03:50
الشؤون الدينية بالدمازين يسير قافلة دعوية لود الماحي
  • 10/06/2023 23:12:49
مبادرة ائتلاف الخير مع جامعة دنقلا تستعرض ترتيبات تدشين عملها
  • 28/05/2023 23:06:18
كسلا: ورشة تدريبية لحصر وتسجيل الاطفال القادمين من الخرطوم
  • 15/05/2023 17:35:15
ترتيبات لإستئناف الدراسة الجامعية بالولايات غير المتضررة بالحرب
  • 04/07/2023 11:12:19
مجلس أساتذة جامعة الجزيرة يجيز نتائج الدراسات العليا
  • 18/06/2023 14:03:50
الشؤون الدينية بالدمازين يسير قافلة دعوية لود الماحي
  • 10/06/2023 23:12:49
مبادرة ائتلاف الخير مع جامعة دنقلا تستعرض ترتيبات تدشين عملها
  • 28/05/2023 23:06:18
كسلا: ورشة تدريبية لحصر وتسجيل الاطفال القادمين من الخرطوم
  • 15/05/2023 17:35:15
ترتيبات لإستئناف الدراسة الجامعية بالولايات غير المتضررة بالحرب
  • 04/07/2023 11:12:19
مجلس أساتذة جامعة الجزيرة يجيز نتائج الدراسات العليا
  • 18/06/2023 14:03:50
الشؤون الدينية بالدمازين يسير قافلة دعوية لود الماحي
  • 10/06/2023 23:12:49
مبادرة ائتلاف الخير مع جامعة دنقلا تستعرض ترتيبات تدشين عملها
  • 28/05/2023 23:06:18
كسلا: ورشة تدريبية لحصر وتسجيل الاطفال القادمين من الخرطوم
  • 15/05/2023 17:35:15
ترتيبات لإستئناف الدراسة الجامعية بالولايات غير المتضررة بالحرب
  • 04/07/2023 11:12:19
مجلس أساتذة جامعة الجزيرة يجيز نتائج الدراسات العليا
  • 18/06/2023 14:03:50
الشؤون الدينية بالدمازين يسير قافلة دعوية لود الماحي
  • 10/06/2023 23:12:49
مبادرة ائتلاف الخير مع جامعة دنقلا تستعرض ترتيبات تدشين عملها
  • 28/05/2023 23:06:18
كسلا: ورشة تدريبية لحصر وتسجيل الاطفال القادمين من الخرطوم
  • 15/05/2023 17:35:15
المزيد من الأخبار

تغريدات سونا

جميع الحقوق محفوظة @2020 وكالة السودان للأنباء . Developed By Wedo Technology