وزير المالية والإقتصاد رئيساً للجنة العليا للإستنفار بالجزيرة
- 05/07/2023 12:27:54
الخرطوم ٥-٧-٢٠٢٣م(سونا)- قام وفد من القنصلية العامة لجمهو،ية السودان بأبشي برئاسة القنصل العام قذافي عبدالله محمد يرافقه وفد يمثل الجالية...
كوستي ٤-٧-٢٠٢٣م (سونا) - زار والي ولاية النيل الأبيض المكلف الأستاذ عمر الخليفة عبدالله صباح اليوم مركز تدريب (١٨) مشاة بالوساع ووقف...
الخرطوم، ٣ يوليو ٢٠٢٣م (سونا) تلقي السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف صباح اليوم، رسالة تهنئة من السيد نبيل عمار، وزير الخارجية...
الخرطوم 4-6سونا انتخب مجلس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في فاتحة أعمال دورته الحادية والخمسين اليوم الاثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ السفير...
مكة المكرمة، في ٢ يوليو ٢٠٢٣م ( موفد سونا) اعلن الاستاذ احمد سرالختم الخضر الامين العام للمجلس الاعلى للحج والعمرة ان مكتب شؤون حجاج السودان...
مدني 7/5 (سونا) أعلنت الدكتورة عرفة محمود المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية الجزيرة المكلف عن إنطلاقة نفرة محاربة...
مدني 7/5 (سونا) أصدر الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف اليوم القرار رقم 47 لسنة 2023م بتشكيل اللجنة العليا للإستنفار بولاية...
كسلا 3-7-2023(سونا)- دشن وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية كسلا الدكتور خضر رمضان بمشروع كلهوت الزراعي بمحلية كسلا ــ برنامج...
الدمازين في 2-7-2023( سونا) احتفل المعهد الافريقي للديمقراطية والتنمية ( افد) بالنيل الازرق باليوم العالمي للتعاونيات وذلك بمشاركة عدد من...
دنقلا في ٢ يوليو (سونا) أشاد مفوض مفوضية العمل الطوعي والانساني بالولاية الشمالية الدكتور عبد الرحمن علي خيري بجهود المنظمات الطوعية والجهات...
ود مدني ٤ يوليو ٢٠٢٣م (سونا) - بحثت لجنة الطوارئ والمتابعة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إجتماعها صباح اليوم بجامعة الجزيرة بمدني...
مدني في ١٨ يونيو ٢٠٢٣م (سونا) أجاز مجلس أساتذة جامعة الجزيرة في إجتماعه بمجمع الرازي بمدني صباح اليوم برئاسة بروفيسور صلاح الدين محمد العربي...
ود الماحي في 10-6-2023( سونا) قام مجلس الشئون الدينية والاوقاف والحج والعمرة باقليم النيل الازرق بتسيير قافلة دعوية لمحافظة ود الماحي استهدفت...
دنقلا فى 28 مايو 2023م(سونا) عقدت مبادرة إئتلاف جهود الخير لأجل السودان بالتعاون مع جامعة دنقلا إجتماعا اليوم بمباني كلية تنمية المجتمع بدنقلا...
كسلا في15 مايو 2023 (سونا) - انطلقت اليوم بقاعة الطريفي بكسلا أعمال الورشة التدريبية لتدريب الميسرين لإجراء الحصر والتسجيل والتي تنظمها...