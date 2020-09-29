03/07/2023 21:17:27

الخرطوم، ٣ يوليو ٢٠٢٣م (سونا) تلقي السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف صباح اليوم، رسالة تهنئة من السيد نبيل عمار، وزير الخارجية...